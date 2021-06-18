Tekirdağ'daki Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle balıkçı barınağı müsilaj ile (deniz salyası) kaplandı.

Müsilaj kaynaklı tabaka Süleymanpaşa Balıkçı Barınağının olduğu bölgede yoğun olarak toplandı.

Uzun süredir kıyıda görülmeyen müsilaj rüzgarın etkisiyle bir anda kıyıya birikti.

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 139 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.