Tekirdağ'da alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu Çerkezköy yolundaki bir fabrikanın hafriyat sahasında yaptığı aramada, 10 kilogram eroin ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Uyuşturucuyu bölgeye bırakan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.