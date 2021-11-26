Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde enjeksiyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrikadaki işçiler tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi, bir işçi hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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