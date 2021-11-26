Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İnönü Mahallesinde durumundan şüphelenilen 2 kişinin üst aramasında 43 fişek halinde 210 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu Narkotik
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