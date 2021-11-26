Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Uşak Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Uyuşturucu Narkotik
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