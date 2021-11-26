Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nusaybin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nusaybin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve Narkotik Suçlar ile Mücadele ekiplerince, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mardin Uyuşturucu
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