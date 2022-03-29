İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışı ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şarköy ilçesinde bir otomobilde arama yaptı.

Otomobilin bagajında 100 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 9 boş rakı şişesi ve rakı şişelerinde kullanılan 15 jelatin bulundu.

Şüpheli C.D. hakkında, 5607 sayılı kanuna muhalefetten yasal işlem başlatıldı.