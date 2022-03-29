Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışı ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şarköy ilçesinde bir otomobilde arama yaptı.
Otomobilin bagajında 100 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 9 boş rakı şişesi ve rakı şişelerinde kullanılan 15 jelatin bulundu.
Şüpheli C.D. hakkında, 5607 sayılı kanuna muhalefetten yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Tekirdağ Sahte İçki Sahte Alkol
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