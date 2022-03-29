Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AUZEF ikinci dönem vize tarihleri ne zaman? 2022 AUZEF bahar dönemi sınav takvimi...
2021-2022 Eğitim yılının AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. İşte AUZEF ikinci dönem sınav takvimi...
2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF sınav tarihleri ne zaman?
Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
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