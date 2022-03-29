Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 21-28 Mart tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 4,78 gram esrar, 66,29 gram metamfetamin, 13,83 gram bonzai ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu
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