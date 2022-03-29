Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı... 10 bin sağlık personeli sonuç sorgulama...
Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıkladı. 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçlarına nasıl ulaşılır? Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonucu sorgulama...
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
ÖSYM'den yapılan açıklamada "15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
Sağlık Bakanlığı 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonucu için tıklayınız.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
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