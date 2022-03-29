Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de büfeciyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de büfeciyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Yancıkcı Şahin Mahallesi'nde büfe işletmecisi H.T'yi (67) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonla şüpheli S.R.A. gözaltına alındı.
Sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan H.T'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
Etiketler: Edirne
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