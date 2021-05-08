Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, ihbar üzerine ilçedeki bir soğan deposunda yaptığı incelemede, 7 kişinin kağıt oyunu ve okey oynadığını belirledi.

Depoda bulunan 7 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 bin lira ceza yazıldı. Aranma kaydı olduğu tespit edilen bu kişilerden biri de gözaltına alındı.