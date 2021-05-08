Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da depoyu kahvehaneye çeviren 7 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir soğan deposunda oyun oynayarak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 7 kişiye 21 bin lira ceza uygulandı.
Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, ihbar üzerine ilçedeki bir soğan deposunda yaptığı incelemede, 7 kişinin kağıt oyunu ve okey oynadığını belirledi.
Depoda bulunan 7 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 bin lira ceza yazıldı. Aranma kaydı olduğu tespit edilen bu kişilerden biri de gözaltına alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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