Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Akseki köyü girişinde C.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
C.K'nin cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
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