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Güncel
AA 26.11.2023 09:26

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Sahildeki bazı işletmelerin önünde lodos nedeniyle su birikintisi oluştu.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kuvvetli lodos nedeniyle balıkçıların limanda havanın normale dönmesini beklediğini söyledi.

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