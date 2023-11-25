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Güncel
AA 25.11.2023 17:11

Niğde'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Niğde'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan üyeler İsrail aleyhine slogan atarak saldırıları kınadı.

Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e karşı dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in okulları, hastaneleri bombalayarak, kadın ve çocukları katlettiğini belirten Özkul, şunları kaydetti:

"İsrail'in Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır ve Hristiyan olan ülkelerin halklarını bile sokaklara dökmüştür. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin toprakları bütün ümmetin meselesidir. Çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, bebekleri bile katleden, ibadet etmek isteyenlere karşı namlusunu doğrultan, uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terörist İsrail, kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Her fırsatta insan haklarından bahseden Batı ülkeleri ve ABD, dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır."

Açıklamasının ardından katılımcılar, Derbent Şehitliği'ne kadar yürüdü.
 

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