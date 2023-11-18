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Güncel
AA 18.11.2023 14:59

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 177 tesise 50 milyon 539 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 177 tesise 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı, 37 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Tekirdağ'da çevreyi kirleten 177 tesise 50 milyon 539 bin lira ceza uygulandı

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın 10 ayında çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ani, şikayete dayalı ya da planlı olarak mesai içi ve mesai dışı saatlerde 1328 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesisler tespit edildi.

Ekiplerce 55'i hava kirliliği, 53'ü su kirliliği, 35'i atık, 20'si ÇED, 8'i toprak kirliliği, 2'si sıfır atık, biri koku, biri egzoz, biri çevre yönetimi, birisi de Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması mevzuatı gerekçesiyle olmak üzere 177 tesise toplam 50 milyon 539 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda 37 tesisin faaliyetleri de durduruldu.

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