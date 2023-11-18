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Güncel
İHA 18.11.2023 13:45

Ordu Tanıtım Günleri’nde misafirlere kemençe ve horon gösterisi

İstanbul’da düzenlenen ’12. Ordu Tanıtım Günleri’ devam ediyor. Etkinlikte, Perşembe Belediyesi standı, kemençe ve horon gösteriyle dikkat çekiyor.

Ordu Tanıtım Günleri’nde misafirlere kemençe ve horon gösterisi

Ordu ilinin tanıtılması amacıyla Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu iş birliği ile İstanbul’da düzenlenen ‘12. Ordu Tanıtım Günleri’ devam ediyor.

İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanında yapılan organizasyona memleket özlemi çeken Ordulular ve İstanbullular akın ediyor. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip Perşembe ilçesi de yer aldı. Perşembe Belediyesi’nin standına gelen vatandaşlar kemençe ve horon gösterisi ile karşılanıyor. Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçenin tanıtımının yapıldığı alanda Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş ile bir araya geldiklerini, çok sayıda vatandaşın standı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu tür etkinliklerin şehrin tanıtılması adına önemli olduğunu ve yoğun bir katılım ile vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Tandoğan, “İstanbul Yenikapı'da devam eden 12. Ordu Tanıtım Günleri'nde vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Bu tür etkinlikler ilimizin her yönüyle tanıtılması adına son derece önemli. Biz de Perşembe ilçemiz olarak buradayız. İlk günden itibaren vatandaşlarımız ile buluşmaya devam ediyoruz. Ayrıca burayı ziyaret eden vatandaşlarımızı kemençe ve horon eşliğinde karşılıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 19 Kasım tarihine kadar devam edecek bu güzel etkinliğe bekliyoruz” diye konuştu.

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