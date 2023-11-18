Diyarbakır ve Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir iş merkezi önünde Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, İsrail aleyhine slogan attı.

HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu belirterek, bundan dolayı Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmanın önemli olduğunu söyledi.

Filistin'de yaşanan katliamın yeni olmadığını, yıllardır devam ettiğini ifade eden Oğraş, Filistin'e yönelik yardımların sürdürülmesi, İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi gerektiğini belirtti.

Oğraş, "Filistin'e sınırı olan ülkeler de Gazze'ye yardım ulaştırmak için tüm yolları denemeli." dedi.

Daha sonra Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Batman

Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için İbrahim Halil Camisi'nde program düzenlendi.

Programda cuma namazı sonrası İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.