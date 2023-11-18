Kırklareli'nde atıl durumdaki 269 sera üretime kazandırılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Atıl Seraların Üretime Kazandırılması Projesi"nin devam ettiği bildirildi.

Kentte 106 üreticinin projeye başvuruda bulunarak destekleme almaya hak kazandığı aktarılan açıklamada, 269 atıl seranın üretime kazandırılacağı belirtildi.

Proje kapsamında yüzde 75 devlet destekli 30 bin 746 kilogram sera örtüsünün üreticilere teslim edileceği ifade edilen açıklamada, üreticilere teslim edilen örtü naylonları montajlarının da kontrolünün gerçekleştirildiği kaydedildi.