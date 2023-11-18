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Güncel
AA 18.11.2023 12:02

Çanakkale'de 54 bin 750 fidan toprakla buluşturuldu

Çanakkale'de Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 54 bin 750 fidan dikildi.

Çanakkale'de 54 bin 750 fidan toprakla buluşturuldu

Kentte 11 Kasım'da yapılması planlanan törenin hava muhalefeti dolayısıyla iptal edilmesinin ardından Radar Mevkisinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, kentte 13 farklı noktada fidan dikimi yapıldığını söyledi.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla il merkezine de 3 bin 500 kızılçam ve servi ağacının dikildiğini hatırlatan Demirci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan bu seferberliğin her geçer yıl binlerce ağacın toprakla buluşmasıyla sürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Belediye Başkan vekili İrfan Mutluay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 116. Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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