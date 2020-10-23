Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Hıdırağa mahallesinde B.Ö'nün evinde yapılan aramada, 430 gram bonzai, 109 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirdi.

Adreste bulunamayan B.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.