Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da iki tır çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Murat Öztürk idaresindeki 35 AFT 482 plakalı tır, Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcepınar Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Veysel Aydoğdu (45) yönetimindeki 48 EJ 184 plakalı tıra çarptı.
Tırda sıkışan Öztürk, hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak Germencik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten işledi.
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