Karaevli Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarlalara sıçradı. Çiftçiler de traktörlerle tarlaların etrafını sürerek yangının büyümesini engellemeye çalıştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.

Yangında bir kısmı biçilmemiş yaklaşık bin dönüm buğday tarlası zarar gördü.