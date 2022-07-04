Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 dönüm alan zarar gördü.
Eğlen köyündeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması yapılarak söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Yangına elektrik direğinden çıkan kıvılcımların yol açtığı öne sürüldü.
Etiketler: Kilis Orman Yangını
Son Haberler
- 12:28
- 12:11
- 12:11
- 12:06
- 12:16
Sıradaki Haber
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz