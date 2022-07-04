Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'de alınan bilgiye göre, Döşekkaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazöz ile gerçekleştirdiği, vatandaşların da destek verdiği müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü.
Etiketler: Bingöl Orman Yangını
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