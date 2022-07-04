Bingöl'de alınan bilgiye göre, Döşekkaya köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazöz ile gerçekleştirdiği, vatandaşların da destek verdiği müdahaleyle yangını büyümeden söndürdü.