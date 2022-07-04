Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 8 kilo 988 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 625 gram esrar, 238 kök kenevir bitkisi, 182 uyuşturucu hap, 160 gram eroin ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 264 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.