Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 23 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 264 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışının engellenmesi amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 8 kilo 988 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 625 gram esrar, 238 kök kenevir bitkisi, 182 uyuşturucu hap, 160 gram eroin ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 264 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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