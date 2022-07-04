Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne’de yakalanan 363 göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: İHA]
Edirne’de yakalanan 363 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Edirne’de yakalanan 363 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Edirne’de yakalanan 363 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi.
Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Edirne Düzensiz Göçmenler
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