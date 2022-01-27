Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Çorlu ilçesinde resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, sahte yeşil sigorta poliçesi düzenlediği tespit edilen M.Ş. isimli şahsın adresinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, sahte olduğu öne sürülen belge ve evraklara el konuldu. Adına düzenlenmiş çok sayıda kartvizit ve boş sigorta poliçesi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.