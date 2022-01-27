Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da "belgede sahtecilik" operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’da bir iş yerine düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı. İş yerinde çok sayıda kartvizit ve boş sigorta poliçesi ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Çorlu ilçesinde resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarda, sahte yeşil sigorta poliçesi düzenlediği tespit edilen M.Ş. isimli şahsın adresinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, sahte olduğu öne sürülen belge ve evraklara el konuldu. Adına düzenlenmiş çok sayıda kartvizit ve boş sigorta poliçesi ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ
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