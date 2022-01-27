Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 3 gün önce Şirvan ilçesinin Pirinçlik köyünde baz istasyonundan 8 akünün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri şüphelileri taşıyan aracı, Şirvan ilçesi Üçyol mevkisinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 8 akü ve baz istasyonu kabin kapısını açmak için kullanılan şifreli anahtarlar ele geçirildi.

Operasyonda, M.G, M.A. ve C.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan M.G. ve M.A. tutuklandı, C.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

