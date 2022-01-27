Orta ve Doğu Karadeniz'de soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, drone ile havadan da görüntülendi.

Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz Dağı mevkisindeki ormanlık alan da kar altındaki görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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