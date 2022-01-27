Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ereğli’de 4 hırsızlık olayının faili tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Konya’nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, son zamanlarda ilçe genelinde meydana gelen 4 farklı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının meydana geldiği adreslerin çevresinde yapılan çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin C.B. olduğu tespit edildi.
Harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheli C.B.’yi yakaladı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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