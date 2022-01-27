Ö.Ü. ile eniştesi H.Ü. (38), geçen hafta telefonda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. H.Ü, daha sonra Haceloğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki lokantada yemek yiyen kayınbiraderi Ö.Ü'nün yanına gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ü, Ö.Ü'ye silahla ateş açtı.

Kayınbiraderini ayağından yaralayıp kaçan H.Ü'ye telefonla ulaşan polis, zanlıyı teslim olması için ikna etti.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.