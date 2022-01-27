Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Aralık ayında asgari ücrette yüzde 50'nin üzerine net artış yaptık. Gelir ve damga vergisinde düzenleme yaptık. 6 yıllık dilim için memur ve emeklilerimizin gelirlerinde yüzde 31 artış sağladık. Memur ve emeklilerimize ciddi bir ilave sosyal destek vermiş olduk. En düşük emekli aylığını 2500 liraya yükselttik.

Buradan da bir müjde vermek istiyorum. İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı eklenecektir.

İşçi zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur sözleşmesinde yaptığımız gibi kamu işçilerinin ücretleri yüzde 2,5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz." dedi.

İşçi zammı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşçilerimizin alın terinin karşılığı olan ücretlerini enflasyonun üstünde bir sosyal destekle yükseltmek boynumuzun borcudur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de kendi çalışanları için benzer bir iyileştirmeye gideceğine inanıyorum. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.