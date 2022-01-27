Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol açma çalışmaları 128 araç ve 291 personelle merkez ve 16 ilçede sürüyor.

Çalışmalarla ilçelerden Bünyan'da 5, Kocasinan'da 14, Pınarbaşı'da 35, Sarız'da 12, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 15 olmak üzere 86 kırsal mahalleye ulaşım sağlandı.

Ekiplerin, Pınarbaşı'da 8 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.