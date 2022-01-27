Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 86 kırsal mahallenin yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 86 mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol açma çalışmaları 128 araç ve 291 personelle merkez ve 16 ilçede sürüyor.
Çalışmalarla ilçelerden Bünyan'da 5, Kocasinan'da 14, Pınarbaşı'da 35, Sarız'da 12, Tomarza'da 5 ve Yahyalı'da 15 olmak üzere 86 kırsal mahalleye ulaşım sağlandı.
Ekiplerin, Pınarbaşı'da 8 ve Yahyalı'da 2 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.
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