Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda kendilerini şoför ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtarak çok miktarda malı gideceği adresten farklı yerlere indirdiği iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgütlü nitelikli dolandırıcılık" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 2 ay süren teknik takip ve HTS incelemesi gerçekleştirdi.

Çalışma sonucu WhatsApp ve Telegram uygulamalarında oluşturulan nakliye gruplarında kendilerini tır şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtan kişilerce, götürüleceği yerlerden farklı adres ve depolara indirilen 26 ton un, 20 palet (1762 koli) silikon, 78 palet seramik (3 tır dolusu), 24 ton ayçiçeği yağı, 600 bin lira değerinde şalgam suyu ve 28 palet maden suyu, Tekirdağ, İstanbul, Antalya, İzmir ve Manisa'da ele geçirilerek müştekilere teslim edildi.

Çalışmalarda, İzmir'den İstanbul'a sevki planlanan bir tır seramik, İzmir'den Antalya'ya sevki planlanan bir tır seramik, İstanbul'dan Kırklareli'ne sevki planlanan bir tır cips, İstanbul'dan Konya'ya sevki planlanan bir tır bebek bezinin suç örgütü üyelerince başka adreslere götürülmesi engellendi.

Soruşturma öncesinde ise Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 26 ton şeker, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 28 palet maden suyu, Afyonkarahisar'da 3 bin 132 koli maden suyu, İzmir'de 25 ton tuz, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 600 bin lira değerinde temizlik malzemesinin, götürülmesi gereken adreslerden farklı yerlere indirilerek dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüphelinin yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli İstanbul, Antalya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da arandığı belirlendi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 15 bin 600 paket tuz, bin 920 maden suyu, 84 paket temizlik malzemesi ele geçirilerek müştekilere teslim edildi.

Ekipler, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.