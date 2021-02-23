Yaz mevsiminde 50 bin dekarlık tarım arazisini sulandığı Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait barajda, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılıyor.

Balık kafeslerinin buz kütlesi altında kaldığı barajın donan yüzeyine çıkan bazı vatandaşlar da Eskimo usulü balık avladı.

Drone ile havadan görüntülenen baraj gölünde güzel manzaralar oluştu.

Çatalarmut köyü muhtarı Şevki Uçar, köylerinin yakınında bulunan baraj gölünün tarımsal araziyi sulamada kullanıldığını hatırlattı.

Bu yıl yağışların az olması nedeniyle barajdaki su seviyesinin istenilen düzeyde olmadığını aktaran Uçar, "Kar surlarının erimesiyle baraj suyu umarım istediğimiz seviyeye ulaşır. Aksi takdirde çiftçimizi zor günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Abdullah Uçar da hava sıcaklığının düşmesiyle baraj gölünün de buz tutuğunu söyledi.

Baraj gölünün, yaz ve kış farklı güzelliklere büründüğünü ifade eden Uçar, "Yaz aylarında özellikle insanlar burada pikniğe gelip balık tutuyor. Şimdi ise hava sıcaklığının düşmesiyle baraj tamamen buz tuttu." dedi.

