Gara'daki 13 şehit arasında yer alan Cotyar Muhsin Hüseyin'in naaşı Malatya'dan Duhok kentine getirildi.

Hüseyin, kentte yerine getirilen dini vecibelerin ardından Şahke köyündeki mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya Valiliği dün, Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı Cotyar Muhsin Hüseyin olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen 12 vatandaşın kimlik bilgilerinin daha önce kamuoyuna duyurulduğu hatırlatılmıştı.