Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kişinin internet ve sosyal medya hesaplarından DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.T. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bazı dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ
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