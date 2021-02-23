Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen eğitim programına Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mahalle muhtarları ve azalar katıldı.

Vali Günaydın, nüfusun yüzde 60 civarındaki kesiminin mutlaka bu yıl eğitime tabi tutulacağına dikkat çekerek, "İlimizde de bu oran yaklaşık 840 bin. Tabi ki bu rakamın üstüne nasıl çıkarız, bunun da çalışmasını yapıyoruz. Biliyorsunuz afet gelmeden alacağımız tedbirler büyük önem arz etmektedir. Erken önlem almak ilerde afetlerde ortaya çıkacak sorunların önlenmesinde çok büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile işbirliği içesinde çalışmasını isteyen Günaydın, vatandaşların da bu konuda eğitim almaları için kendilerini bilgilendirmelerini istedi.

Toplantı, müdürlük tarafından ‘’İl Afet Risk Azaltma Planı’’ sunumunun ardından öneri ve değerlendirmelerle sona erdi.