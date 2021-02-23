Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 160 bin dal makaron, 2 bin 620 dal sarılmış sigara, 148 kilo tütün ile 16 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Sigara
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