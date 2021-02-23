Mehmet Başak idaresindeki 80 GN 663 plakalı halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet, D-400 Karayolu Tehçi Köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Kamyonet kasasından başlayan alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.