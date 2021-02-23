Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kaza yapan motosikletlinin yardımına İl Sağlık Müdürü yetişti
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale, olay yerinden geçen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından yapıldı.
Kiremitocağı Mahallesi Kadırga Sokak'ta seyreden Nedim S.'nin kullandığı motosiklet, kavşakta Hanife K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Sezgin'e olay yerinden geçen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından ilk müdahale yapıldı.
Yaralı motosiklet sürücüsü, daha sonra sağlık personeline teslim edilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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