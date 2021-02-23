Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 62'nci durağı olan Adana'daki ilk gününde vatandaşlardan ilgi gördü.

Vatandaşlar, İstasyon Meydanı'nda kurulan müzeye koronavirüs tedbirleri kapsamında belli sayılarda gruplar halinde alınıyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, ateş ölçümünün ardından girdiği müzede, sergilenen eşyalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Elban, mobil müzenin Çanakkale Zaferi'nin hatırlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşı'nın tarihin en önemli savaşlarından biri olduğunu belirten Elban, "Bu kadar sınırlı görsel malzemeyle Çanakkale Zaferi'ni anlatabilmek gerçekten hüner işi. Savaşa hazırlıkla ilgili belgeler, dönemin askerlerinin giyim kuşamı, gerçekten çok güzel nakşedilmiş" dedi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Adana'da 24 Şubat Çarşamba günü de ziyaretçi kabul edecek.