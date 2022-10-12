Bitlis ve ilçelerinde son zamanlarda kurulan ceviz bahçeleriyle birlikte yetiştirilen cevizlerin hasadına başlandı. Ceviz yetiştiricileri hasat telaşı yaşarken, geçen yıla oranla hasadın bol ve ürünlerin kaliteli olması yüzleri güldürdü.

Tatvan ilçesine bağlı Obuz köyünde geleneksek yöntemlerle uzun sırıklar yardımıyla silkelenerek yere düşürülen cevizler toplanarak kovalara konuluyor. Bir süre beklettirilen cevizler daha sonra yeşil kabuklarından ayrıştırılıyor.

Ardından birkaç gün güneşte kurumaya bırakılan cevizlerin bir kısmı kışın tüketilmek üzere ayrılırken bir kısmı ise Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.