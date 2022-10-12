Tekstil işçilerini taşıyan Ercan A. yönetimindeki midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından çıkarılırken, toplam 16 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan A. ve İsa K. adlı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.