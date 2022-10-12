Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da işçi servisi devrildi: 2'si ağır 16 yaralı
[Fotograf: DHA]
Adana'da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesiyle 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.
Tekstil işçilerini taşıyan Ercan A. yönetimindeki midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ve 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından çıkarılırken, toplam 16 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan A. ve İsa K. adlı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası Adana
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