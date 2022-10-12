Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 05:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotograf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Bağlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin üst katlara sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu hasar meydana geldi.
İlk belirlemelere göre, yangının evin balkonuna şüpheli tarafından yanıcı madde atılması sonucu çıktığı tespit edildi.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Son Haberler
- 06:07
- 05:59
- 05:57
- 05:50
- 05:03
Sıradaki Haber
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz