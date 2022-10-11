Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin’de tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığını kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Ç. idaresindeki 33 BUK 15 plakalı tır, Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Peyruza Solhan’ a çarptı.
Ağır yaralanan Solhan, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Solhan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Mardin
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