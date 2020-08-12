Haber Giriş: Kaynak: AA
Taşova'da samanlık yangını
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan samanlık yangını söndürüldü.
Amasya'nın Taşova ilçesinde alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Alpaslan köyünde Murat Torun’a ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirmesi sonucu yaklaşık iki saatlik müdahale sonunda yangın söndürüldü.
Yangın sonunda bin 600 balya saman kullanılamaz hale geldi.
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, olay yerine gelerek yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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