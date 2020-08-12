İlçenin kırsalda bulunan Irmaklı Mahallesi'nde Mahmut Özçelik'e ait evin bitişiğindeki odunluk ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Balaban İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yandaki evlere sıçramadan mahallelinin de yardımıyla söndürüldü.

Yangında, 7 ton odun ile 4 ton saman kül oldu.