Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı karısı ve kızını bıçakla yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da bir kişi tartıştığı eşi ve kızını bıçakla yaralayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan annenin hayatı tehlikesi devam ediyor.
Aksaray'da 47 yaşındaki Yüksel Ö., Çeğirdiğin Mahallesi'ndeki evlerinde 45 yaşındaki eşi Döndü Ö. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüksel Ö, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Döndü Ö. ve kavgayı ayırmaya çalışan 16 yaşındaki kızı Amine Ö'yü yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, anne-kızı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Döndü Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan Yüksel Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Son Haberler
- 16:46
- 16:46
- 16:39
- 16:31
- 16:32
Sıradaki Haber
KDV oranları düştü mü? Gıda ürünlerinde vergi ne kadar düştü?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz